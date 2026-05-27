Le agende di Andrea Sempio, sequestrate nel 2023 e ora incluse negli atti della procura di Pavia, rivelano dettagli sulla sua vita privata. Tra le pagine, si trova una frase shock scritta accanto a una foto di C., che ha attirato l’attenzione degli investigatori. Le annotazioni offrono un quadro diretto delle sue riflessioni e delle sue emozioni, lasciando emergere aspetti inediti della sua sfera personale.

Le agende segrete di Andrea Sempio, sequestrate nel duemilaventicentocinquanta e inserite negli atti con cui la procura di Pavia ha chiuso le indagini, offrono uno spaccato intimo e a tratti inquietante della sua mente. Attraverso centoconquantadue pagine scritte a mano, il settimanale Giallo ha svelato in esclusiva i pensieri di un uomo tormentato, la cui grafia oscilla continuamente tra un ordine rigoroso e un tratto quasi incomprensibile. Il testo segue costantemente una struttura fissa in cui l’autore analizza il proprio passato, descrive il presente e tenta di immaginare il futuro, lasciando emergere una profonda inquietudine e un bisogno quasi ossessivo di conferme esterne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Andrea Sempio, svelata l’agenda segreta: quella frase shock sulla foto di C.

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