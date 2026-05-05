Un calcio in testa Garlasco la frase choc di Andrea Sempio | si è appena scoperto

Un messaggio pubblicato alcuni anni fa su un forum dedicato alla seduzione italiana è stato recentemente portato all’attenzione nel procedimento legale relativo al caso Garlasco. La frase, che si riferisce a un episodio violento, è stata citata come elemento di discussione nel corso delle indagini e delle udienze. La sua rilevanza è legata alla testimonianza di un testimone che ha riferito di aver letto il messaggio nel contesto delle attività online di uno degli imputati.

Un messaggio scritto anni fa sul forum Club di seduzione italiana torna ora al centro dell’attenzione nel caso Garlasco. A firmarlo era l’utente “Andreas”, poi identificato come Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nel 2007. Tra le decine di interventi pubblicati online, uno in particolare, datato 25 dicembre 2015, viene riletto alla luce della dinamica ricostruita dai pm di Pavia. Secondo quanto emerso, Andrea Sempio avrebbe scritto oltre tremila messaggi su quel forum fino al 2016. Il suo legale, l’avvocato Cataliotti, ha però escluso collegamenti con il delitto: “Non hanno niente a che vedere con l’omicidio”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com