La Procura ha disposto nuove consulenze, tra cui una per valutare la capacità di intendere dell’indagato. La difesa ha commentato che si sta cercando l’assassino ideale. La discussione riguarda le analisi psichiatriche richieste nell’ambito delle indagini. La richiesta di approfondimenti si aggiunge alle altre consulenze disposte dalla Procura. La risposta della difesa è arrivata subito, criticando le modalità di indagine e i metodi usati.

Garlasco (Pavia), 29 maggio 2026 – Altre consulenze disposte dalla Procura, anche una psichiatrica. Con l’immediata replica della difesa dell’indagato: “ Sorprende che si cerchi di trovare l’assassino ideale ”. Ieri la Procura di Pavia ha diramato un comunicato stampa, il settimo per la nuova indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, rendendo noto che “a seguito del deposito da parte della difesa di Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche” dopo l’avviso di chiusura indagini (notificato il 7 maggio), “e considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28.9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, i pm vogliono risposte sulla capacità di intendere. La difesa: “Stanno cercando l’assassino ideale”

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