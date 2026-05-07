Chiuse le indagini su Andrea Sempio | per i pm è lui l’assassino di Chiara Poggi Gli atti inviati anche alla Pg per sollecitare la revisione del processo Stasi

Le indagini sulla morte di Chiara Poggi si sono concluse con l’accusa di omicidio nei confronti di Andrea Sempio. I pubblici ministeri hanno trasmesso gli atti alla Procura Generale per richiedere la revisione del processo contro l’imputato. La difesa di Sempio ha ricevuto ufficialmente l’atto di notifica, che segna la fine dell’indagine preliminare condotta dalla Procura di Pavia.

La difesa di Andrea Sempio ha ricevuto oggi l’atto di notifica di chiusura delle indagini inviato dalla Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone. L’indagato deve rispondere dell’accusa di omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 gosto 2007 nella sua villetta a Garlasco. In contemporanea il procuratore capo di Pavia rende noto che “ provvederà ” a inoltrare alla Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, “ l’atto contestato ” al 38enne nel corso dell’interrogatorio del 6 maggio 2026 che è “illustrativo e riassuntivo” delle nuove prove raccolte con la riapertura delle “indagini” sul caso, sin dal 2016-2017, per valutare un’istanza di revisione della condanna per Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiuse le indagini su Andrea Sempio: per i pm è lui l’assassino di Chiara Poggi. Gli atti inviati anche alla Pg per sollecitare la revisione del processo Stasi GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA Notizie correlate Garlasco, chiuse le indagini su Sempio. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di StasiLa procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio con "deposito di tutti gli atti"... Inchiesta su Sempio, gli atti anche a Stasi per la richiesta di revisione del processo: ma quando finirà l’indagine?La Procura di Pavia, quando avrà chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco del 2007 col deposito di tutti gli atti dell'inchiesta su Andrea... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Andrea Sempio non risponderà alle domande dei pm. I legali: Indagini non concluse, per lui una consulenza personologica; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Caso Garlasco, Sempio arrivato in procura a Pavia: non risponderà a pm; Garlasco, Andrea Sempio cosa farà ora? Il dilemma: non rispondere o affrontare l'interrogatorio. La prova regina che potrebbe incastrarlo. La Procura chiude le indagini su Garlasco: Chiara uccisa da SempioNelle prossime ore la notifica dell'atto. La difesa di Sempio lavora sull'audio: 'Commentava un podcast'. L'avvocato: 'Non è una confessione' (ANSA) ... ansa.it Delitto di Garlasco, Procura di Pavia chiude le indagini sull’omicidio: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, le notizie in direttaLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile ... fanpage.it Radio1 Rai. . La difesa di Andrea #Sempio è al lavoro per ‘smontare’ le intercettazioni dove lui stesso, parlando da solo, ammette il rifiuto di Chiara e di aver visto alcuni video riservati della vittima con Alberto. “Non provano nulla” dice la difesa. Intanto si deli - facebook.com facebook Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono al lavoro questa mattina per recuperare del materiale audio, ovvero quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in x.com