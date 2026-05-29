L’avvocato di Andrea Sempio ha dichiarato che il suo assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica, affermando: “Ci mancherebbe solo che andasse”. La comunicazione è stata fatta durante la trasmissione Quarto Grado. Si tratta di un nuovo passaggio nelle indagini sul delitto di Garlasco. La decisione è stata resa nota pubblicamente dal legale, senza ulteriori dettagli sui motivi.

La decisione annunciata dal legale Liborio Cataliotti durante Quarto Grado. Nuovo sviluppo nelle indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo difensore, Liborio Cataliotti, intervenuto durante la trasmissione Quarto Grado in onda su Retequattro. Una posizione netta che aggiunge un nuovo elemento a una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni. Perché Andrea Sempio non si sottoporrà all’esame. Il legale ha spiegato che la difesa ritiene prematura una valutazione di natura psichiatrica o personologica in questa fase dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andrea Sempio dice no alla perizia psichiatrica: ‘Ci mancherebbe solo che andasse’

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GARLASCO: COSA DICE LA PERIZIA PSICOLOGICA DI ANDREA SEMPIO

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