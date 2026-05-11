Andrea Sempio in stazione a Roma per la perizia psichiatrica | Sembra già costretto ai domiciliari

Andrea Sempio si trova in stazione a Roma, dove ha raggiunto la città per sottoporsi a una perizia psichiatrica. È stato fotografato mentre arrivava alla Stazione Termini, proveniente da Milano. La notizia è stata diffusa dal sito del Messaggero, che ha pubblicato le immagini dell’uomo sul luogo. Non ci sono altri dettagli sulla sua condizione o sulle circostanze dell’appuntamento.

Andrea Sempio è partito da Milano verso Roma per una perizia psichiatrica. Lo ha rivelato il sito del Messaggero, che ha pubblicato le foto che ritraggono l'uomo giunto alla Stazione Termini. Stando a quanto riferisce il quotidiano, Sempio è arrivato a Roma poco prima delle 12.30 su un treno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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