Alex Marquez spiazzato dalla Ducati | Non mi sento molto bene sulla GP26 sto facendo qualcosa di strano
Alex Marquez ha espresso insoddisfazione per le sensazioni sulla sua moto attuale, la GP26. Ha dichiarato di non sentirsi molto bene e di stare facendo qualcosa di strano rispetto alle aspettative. La sua preoccupazione riguarda l’andamento delle prime gare della stagione e il feeling con la moto, che ancora non lo soddisfa pienamente. La situazione ha sorpreso il pilota, che si aspetta miglioramenti nelle prossime gare.
Alex Marquez preoccupato dal suo inizio stagione e dalla sua GP26: "Le sensazioni non sono ancora molto buone. Cerco di guadagnare punti, di non perdere terreno facendo qualcosa di strano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Matteo Lee a MasterChef 15: “Qui ho capito che sto bene con le persone. Non mi sento più a disagio”Nella puntata di MasterChef stasera, giovedì 15 gennaio, Matteo Lee, Niccolò e Matteo Rinaldi hanno raccontato delle loro serate in discoteca.
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