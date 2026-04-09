Alex Marquez spiazzato dalla Ducati | Non mi sento molto bene sulla GP26 sto facendo qualcosa di strano

Alex Marquez ha espresso insoddisfazione per le sensazioni sulla sua moto attuale, la GP26. Ha dichiarato di non sentirsi molto bene e di stare facendo qualcosa di strano rispetto alle aspettative. La sua preoccupazione riguarda l’andamento delle prime gare della stagione e il feeling con la moto, che ancora non lo soddisfa pienamente. La situazione ha sorpreso il pilota, che si aspetta miglioramenti nelle prossime gare.