Alex Marquez spiazzato dalla Ducati | Non mi sento molto bene sulla GP26 sto facendo qualcosa di strano

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez ha espresso insoddisfazione per le sensazioni sulla sua moto attuale, la GP26. Ha dichiarato di non sentirsi molto bene e di stare facendo qualcosa di strano rispetto alle aspettative. La sua preoccupazione riguarda l’andamento delle prime gare della stagione e il feeling con la moto, che ancora non lo soddisfa pienamente. La situazione ha sorpreso il pilota, che si aspetta miglioramenti nelle prossime gare.

Alex Marquez preoccupato dal suo inizio stagione e dalla sua GP26: "Le sensazioni non sono ancora molto buone. Cerco di guadagnare punti, di non perdere terreno facendo qualcosa di strano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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