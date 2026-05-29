Tre donne hanno partecipato all’anteprima indossando outfit total black, ciascuna con uno stile diverso. Il total black rimane uno dei look preferiti dalle star, perché consente di sperimentare con forme, tessuti e personalità senza apparire scontati. La scelta di vestiti interamente neri evidenzia come si possa creare un look distintivo anche senza colori vivaci, puntando su dettagli e tagli per valorizzare ogni personalità.

Il total black continua a essere uno dei codici più amati dalle star perché permette di giocare con silhouette, tessuti e personalità senza mai risultare banale. All’anteprima di Innamorarsi e altre pessime idee, Andrea Delogu, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli hanno dimostrato proprio questo: partire dallo stesso colore per arrivare a tre risultati completamente diversi. Ilenia Pastorelli, il completo maschile diventa irresistibilmente sensuale. Se c’è qualcuno capace di rendere seducente anche il più rigoroso dei completi sartoriali, quella è Ilenia Pastorelli. Per l’anteprima l’attrice ha scelto una delle tendenze più amate degli ultimi anni: il tailoring oversize ispirato al guardaroba maschile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli all’anteprima: tre modi diversi di indossare il total black

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Andrea Delogu ed Ema Stokholma si allenano duramente in palestra

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