L’attrice ha raccontato di aver avuto relazioni con persone considerate brutte, lasciandole quando si comportavano male. Attualmente, non ha nessuno accanto e ha commentato di non poter inventare un nuovo personaggio come Mark Caltagirone. Da bambina, si definisce un maschiaccio, preferendo i giochi dei maschi e rischiando di farsi male, con le ginocchia segnate, cosa che preoccupava molto sua madre.

“Da bambina ero un maschiaccio, trovavo i giochi dei maschi più divertenti. Infatti ho tutte le ginocchia segnate, mia madre era disperata. Poi la danza classica ha tirato fuori la mia femminilità “: chi parla è Ilenia Pastorelli e lo fa a Verissimo in una lunga intervista. L’occasione è quella del suo ultimo film in uscita il 6 maggio, ‘ L’amore sta bene su tutto”. E lei, Pastorelli, com’è messa sul fronte amoroso? “Sono sfortunata”, dice a Silvia Toffanin. E ancora: “ Sono affascinata dal brutto, sono stata con diversi brutti, ma quando diventavano cattivi li lasciavo. Non riesco a connettermi, c’è chimica fino a un certo punto. Poi esplode tutto, sono andata in analisi per questo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono affascinata dal brutto. Sono stata con diversi brutti, li ho lasciati quando diventavano cattivi. Ora? Non c’è nessuno, non posso inventarmi un Mark Caltagirone”: Ilenia Pastorelli si racconta

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Contenuti e approfondimenti

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