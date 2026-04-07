Giulia Vecchio la imita Ema Stokholma risponde in diretta social e pure Andrea Delogu dice la sua

Durante la ripresa del GialappaShow su Tv8, Giulia Vecchio ha eseguito un'imitation che ha attirato l'attenzione del pubblico. Ema Stokholma ha risposto in diretta sui social, mentre anche Andrea Delogu ha condiviso un commento sulla vicenda. La trasmissione, ora in onda con questa nuova stagione, continua a proporre momenti divertenti legati alle imitazioni degli interpreti.

Il GialappaShow è tornato su Tv8 e con lui il talento degli imitatori che anche in questa nuova stagione stanno regalando siparietti memorabili. Tra loro Giulia Vecchio, per la prima volta nei panni della speaker radiofonica Ema Stokholma replicata in modo sorprendente nel look, nei tatuaggi, nelle movenze e anche nella voce con la sua inconfondibile erre moscia. L'imitazione è andata in scena all'interno di una improbabile "Radio GialappaShow" con Gino "Ginuccio" Castaldo al suo fianco: "Prima del collegamento Gino ci stava parlando di un gruppo del passato che andrebbe riscoperto, che io non conoscevo. i Beatles! Si ricorda anche tutti i loro nomi!", le parole della esilarante Ema, apprezzata da migliaia di follower corsi su Instagram a congratularsi con l'imitatrice. 🔗 Leggi su Today.it

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