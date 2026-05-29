Un uomo di 42 anni, infermiere, è morto giovedì 28 maggio in un incidente stradale a Fiumicino, lungo via dell’Aeroporto. Stava andando al lavoro in moto, come di consueto, quando è stato falciato da un veicolo. La vittima è deceduta sul posto. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sul veicolo coinvolto o sulle eventuali cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stava andando al lavoro in moto, come probabilmente tante altre mattine. Cristian Di Carlo, 42 anni, infermiere all’ospedale Grassi di Ostia, è morto giovedì 28 maggio in un incidente stradale avvenuto a Fiumicino, lungo via dell’Aeroporto. Originario di Rapolla, in Lucania, Di Carlo era diretto al nosocomio di via Gian Carlo Passeroni, dove lavorava come esperto in dialisi. Lascia due figli piccoli. Lo scontro con un furgone. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, all’altezza di via Falzarego. L’infermiere viaggiava in sella a una Yamaha R5 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un Ford Transit. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ancora sangue sulla strade del Lazio: Cristian, 42 anni, falciato mentre guidava la sua moto

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HE REFUSED THE EMPIRE UNTIL HIS FATHER WAS TAKEN! Can the reluctant son take revenge

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