Ancora sangue sulle strade | violento incidente auto-moto Morto il centauro

Un grave incidente si è verificato domenica pomeriggio sulla strada statale Romea, vicino a Comacchio, al chilometro 21. Durante il sinistro, un'auto e una moto sono entrate in collisione, provocando il decesso di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l'uomo in sella alla moto è stato dichiarato morto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Il rientro dal mare è stato segnato da un tragico incidente lungo la strada statale Romea, all’altezza del chilometro 21, nel pomeriggio di domenica 3 nel territorio di Comacchio. A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, residente a Codigoro. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terribile scontro auto-moto: perde la vita un 49enne. Ancora sangue sulle strade del Salento Incidente tra auto e moto: morto il centauro, ferito l'automobilistaMIRANO (VENEZIA) - Incidente mortale nella serata di venerdì 20 febbraio a Mirano dove si sono scontrate un'automobile e una moto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ancora sangue sulle strade: violento incidente auto-moto. Morto il centauro; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Scontro fatale all'altezza del passaggio a livello, muore un centauro di 49 anni; Perizia cinematica per capire come è morto Alessandro Berdin. Ancora sangue sulle strade bolognesi, deceduta una donna di 75 anniAncora sangue sulle strade del bolognese. Una donna di 75 anni è morta nella notte al Maggiore dopo essere stata investita nel tardo pomeriggio di ieri sulla Via Emilia in località La Campana poco ... affaritaliani.it Incidente tra Fiumicino e Focene, un pedone morto e tre feriti: lo schianto fra tre auto di notte a Coccia di MortoROMA - Ancora sangue sulle strade romane: un morto e tre feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via Coccia di Morto, l'arteria che collega ... leggo.it Marsala perde il “suo” dottore: è morto Ugo Forti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Come è morto Alex #Zanardi, parla la madre: "A mezzogiorno stava bene" x.com