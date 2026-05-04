Ancora sangue sulle strade | violento incidente auto-moto Morto il centauro

Da ferraratoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato domenica pomeriggio sulla strada statale Romea, vicino a Comacchio, al chilometro 21. Durante il sinistro, un'auto e una moto sono entrate in collisione, provocando il decesso di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l'uomo in sella alla moto è stato dichiarato morto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Il rientro dal mare è stato segnato da un tragico incidente lungo la strada statale Romea, all’altezza del chilometro 21, nel pomeriggio di domenica 3 nel territorio di Comacchio. A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni, residente a Codigoro. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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