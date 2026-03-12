Schiacciato da un bancale | grave un operaio

Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito ieri mattina alla ditta di logistica Eurocom, mentre lavorava nel cantiere per un nuovo magazzino automatizzato. Intorno alle 7,20, è stato schiacciato da un bancale, incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorritori. L’uomo, originario della Puglia, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una mattinata di ordinario lavoro si è trasformata in dramma ieri alla ditta di logistica Eurocom. Intorno alle 7,20, un operaio di 35 anni, originario della Puglia, è rimasto vittima di un gravissimo incidente mentre era impegnato nel cantiere per la costruzione di un nuovo magazzino automatizzato. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri e dall’Ispettorato del Lavoro, l’uomo sarebbe stato travolto e colpito alla testa da un pesante bancale. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo avrebbe perso i sensi davanti ai colleghi, che hanno subito lanciato l’allarme al 112. Sul posto è intervenuta d’urgenza la Croce Gialla di Chiaravalle, ma la gravità del quadro clinico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza Icaro, decollata dall’ospedale regionale di Torrette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

