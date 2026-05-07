Malore mentre lavora | operaio soccorso dall' eliambulanza è grave al Civile

Un operaio ha avuto un malore mentre svolgeva il suo lavoro e si è accasciato sul posto. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, stabilizzandolo prima di trasferirlo in eliambulanza all’ospedale. La condizione dell’uomo è stata giudicata molto grave al momento del trasporto. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell’accaduto.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi: dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale. È ricoverato al Civile di Brescia l’uomo di 53 anni che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, si è sentito improvvisamente male in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Si taglia col flessibile mentre lavora in casa: soccorso dall'eliambulanzaMassiccio intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo a Comezzano Cizzago per un uomo di 35 anni rimasto ferito mentre svolgeva... Operaio precipita mentre lavora nel cantiere di una scuola in Ciociaria: trasferito in eliambulanza a RomaIncidente nel cantiere di una scuola ad Ausonia, in provincia di Frosinone: operaio precipita nel vano ascensore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Malore fatale a letto. Operaio muore a 50 anni. Era padre di due figlie; Non si può morire di lavoro; Brusaporto, esalazioni da una cisterna: gravi due operai che hanno inalato sostanze acide; Malore al Waterfront di levante, paura per un operaio: soccorsi inviati in codice rosso -. Malore improvviso alla guida: operaio morto mentre va a lavoroUna mattina come tante altre, la corsa verso la consueta giornata di lavoro, poi il malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Se n’è andato così, a soli 46 anni, Rocco Romano, dipendente della ... quotidianodipuglia.it Colpito da un palo mentre lavora nel cimitero, operaio 38enne muore a Taranto: indagini in corsoIncidente sul lavoro a Taranto, dove un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è morto mentre lavorava su una gru nel cimitero di San Brunone. Fatale la caduta di un palo, forse per il forte vento, ... fanpage.it Malore alla stazione Termini, 29enne perde i sensi e gli rubano la borsa. La mamma: «Dentro c'era il pc con la tesi di laurea» - facebook.com facebook Da un anno le condizioni di salute dell'ex centrocampista erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Simbolo del club nerazzurro a cavallo tra gli anni 70 e 80, Beccalossi aveva vestito anche la maglia della squadra d x.com