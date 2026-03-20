Da ieri, lungo le sponde del lago, si fa strada una domanda che coinvolge il rapporto tra un figlio e un nipote, simbolo di continuità familiare. La scena si svolge tra il chiosco Jean Caffè, vicino allo stadio “Sinigaglia”, e il Bar San Fedele, nel centro della città, creando un punto di interesse nella zona.

Mola La domanda da ieri sorge spontanea in riva al lago, fra il chiosco Jean Caffè nei pressi del “Sinigaglia“ e il Bar San Fedele, nel cuore della città. Ora che si è spento Michael Bambang Hartono, proprietario del 49% del Como (il restante 51% è in mano al fratello Robert) e fra i protagonisti silenziosi di una meravigliosa favola calcistica da 350 milioni di euro, con la squadra che ha già un piede nella prossima Champions League e quasi due in Europa, cosa ne sarà della società e di un progetto che negli anni è diventato sempre più ambizioso e vincente? Tanti gli assegni a sette zeri staccati, “sacrifici“ ripagati sul campo dalle squadre allenate da Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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