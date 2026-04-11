Trieste al centro del mondo | 70 esperti analizzano il futuro globale

Trieste si prepara ad accogliere il dodicesimo appuntamento del Link Media Festival, un evento che coinvolge settanta esperti provenienti da diversi Paesi. L'iniziativa si svolge in città e si concentra sull'analisi delle tendenze e delle sfide dell'informazione a livello mondiale. Durante l'evento, vengono discussi temi legati alla comunicazione e all'attualità, con un'attenzione particolare alle dinamiche globali.

Trieste apre le porte al dodicesimo appuntamento del Link Media Festival, un evento che trasforma la città in un centro nevralgico per l’analisi dell’informazione globale. Fino a domenica, tra la piazza Unità d’Italia, i saloni della Regione e il Teatro Rossetti, settanta professionisti del giornalismo si riuniranno per confrontarsi sulle trasformazioni geopolitiche ed economiche che stanno ridisegnando il mondiale. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Nem Nord Est Multimedia, Il Piccolo e il Nordest, con il supporto dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto spiegato da Paolo Possamai, direttore dei quotidiani del gruppo Nem, l’obiettivo non è creare un raduno esclusivo per addetti ai lavori, ma offrire una vera piazza di discussione aperta alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste al centro del mondo: 70 esperti analizzano il futuro globale Piacenza 2026: 32 esperti analizzano la crisi OccidenteLa decima edizione del Festival della cultura della libertà si terrà a Piacenza il 14 e il 15 marzo 2026 al PalabancaEventi di via Mazzini, con un... Geopolitica, le sfide del nuovo ordine globale: in Malatestiana il ciclo di incontri con espertiIn Biblioteca Malatestiana, a partire da mercoledì 25 febbraio si alza il sipario su un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Il coraggio di conoscere... Temi più discussi: Dal colore del mare ai viaggi nello spazio: tre idee per un weekend culturale a Trieste; Dalle valli al cuore della democrazia: il Piemonte riparte da Trieste; Agrusti, Confindustria: Trieste-Bari via mare; Giovane morta dentro al Centro di salute mentale, Asugi fa scattare l'indagine interna. Festival dell’Oceano: i colori del mare al centro della sesta edizione di MareDireFareSiamo abituati a pensare al mare come a un’immensa distesa blu, ma basta andare oltre la superficie, oltre il primo sguardo, per scoprire che il blu è solo l’inizio. In realtà si tratta di un universo ... triestecafe.it Trieste celebra la cultura del caffè: successo per i Cenacoli al San MarcoGrande partecipazione ai Cenacoli del Caffè a Trieste: al centro il legame tra cultura greca e tradizione dei caffè storici. nordest24.it 10° Siena 9° Lucca 8° Verona 7° Trieste 6° Arezzo 5° Padova 4° Pistoia 3° Belluno 2° Bolzano Ecco la città italiana dove la vita costa di più - facebook.com facebook «Un anno di scuola»: il film che racconta la Gen Z e una Trieste lontana dagli stereotipi x.com