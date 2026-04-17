Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale 2026, un evento che coinvolgerà le competizioni di vela a livello mondiale. La manifestazione si svolgerà nel porto della città, attirando atleti, team e appassionati provenienti da diversi paesi. L’evento rappresenta un momento di grande rilievo per il settore nautico e per il turismo locale, che si prepara ad accogliere numerosi visitatori e partecipanti.

Dal 24 aprile al 3 maggio, la città di Livorno diventerà il fulcro della vela internazionale con la Settimana Velica Internazionale 2026. L’evento, presentato oggi presso l’Accademia Navale alla presenza del sindaco Luca Salvetti e del comandante dell’istituto Alberto Tarabotto, propone un programma che intreccia competizioni d’élite, formazione accademica e una forte spinta verso l’inclusività sociale attraverso il mare. Il prestigio dell’Accademia Navale tra tradizione marittima e formazione globale. L’Accademia Navale non si limiterà a fare da cornice, ma sarà protagonista attiva della manifestazione, aprendo i propri cancelli alla cittadinanza e ospitando il Villaggio della Vela.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno al centro del mondo: la grande sfida della vela nel 2026

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