Ancona al centro del mondo | arriva il summit globale sulle vendite

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad Ancona si terrà nel 2026 un summit internazionale dedicato alle vendite, con focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulle strategie aziendali. Sono attesi esperti provenienti da diversi paesi che discuteranno di tecnologie e metodi innovativi. La conferenza si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà rappresentanti di aziende e istituzioni. L’evento durerà più giorni e si concentrerà su applicazioni pratiche e sviluppi futuri nel settore delle vendite.

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? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale le strategie di vendita delle imprese?. Chi sono gli esperti internazionali che arriveranno ad Ancona nel 2026?. Quali soluzioni proporranno i ricercatori per la carenza di nuovi talenti?. Come potrà il tessuto produttivo marchigiano sfruttare questo scambio scientifico?.? In Breve Evento dal 3 al 5 giugno 2026 con 130 accademici e 100 manager internazionali.. Partecipazione di delegati da 21 nazioni tra cui USA, Germania, Giappone e Cile.. Programma include sessioni per giovani ricercatori il 2 e il 3 giugno.. Presidente Stefan Wengler e professor Silvio Cardinali coordinano l'iniziativa scientifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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