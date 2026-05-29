Ancona al centro del mondo | arriva il summit globale sulle vendite
Ad Ancona si terrà nel 2026 un summit internazionale dedicato alle vendite, con focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulle strategie aziendali. Sono attesi esperti provenienti da diversi paesi che discuteranno di tecnologie e metodi innovativi. La conferenza si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà rappresentanti di aziende e istituzioni. L’evento durerà più giorni e si concentrerà su applicazioni pratiche e sviluppi futuri nel settore delle vendite.
? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale le strategie di vendita delle imprese?. Chi sono gli esperti internazionali che arriveranno ad Ancona nel 2026?. Quali soluzioni proporranno i ricercatori per la carenza di nuovi talenti?. Come potrà il tessuto produttivo marchigiano sfruttare questo scambio scientifico?.? In Breve Evento dal 3 al 5 giugno 2026 con 130 accademici e 100 manager internazionali.. Partecipazione di delegati da 21 nazioni tra cui USA, Germania, Giappone e Cile.. Programma include sessioni per giovani ricercatori il 2 e il 3 giugno.. Presidente Stefan Wengler e professor Silvio Cardinali coordinano l'iniziativa scientifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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