Il presidente degli Stati Uniti è arrivato in Cina, accolto con una cerimonia formale che include un tappeto rosso, una banda militare e una delegazione di alto livello. La visita si concentra sui temi del commercio e delle questioni internazionali tra i due paesi. L'incontro tra i leader si svolge in un clima di attenzione globale, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse comune e di affrontare le sfide che coinvolgono entrambe le nazioni.

Tappeto rosso, banda militare e delegazione di peso per la visita del presidente Trump in Cina. L'obiettivo della visita: affrontare le tensioni commerciali, i rapporti geopolitici e il confronto tra le due superpotenze L’Air Force Onecon a bordo il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpè atterrato aPechino, dando ufficialmente il via allavisita diplomatica destinata a rilanciare il confronto tra Washington e la leadership cinese. Ad accoglierlo, una cerimonia solenne con tappeto rosso, guardia d’onore militare, banda ufficiale e circa300 giovani cinesiche hanno sventolato insieme bandiere americane e cinesi scandendo in coro: “Benvenuto, benvenuto! Un caloroso benvenuto!”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump in Cina, accoglienza solenne per il summit con Xi: al centro commercio e sfida globale

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