Molte persone dimenticano di mettere la protezione solare sulle mani durante l’estate. È importante farlo per evitare danni causati dai raggi UV, che possono portare a macchie e invecchiamento precoce della pelle. La protezione va applicata regolarmente, così come su viso e corpo, per prevenire danni e mantenere le mani in salute.

A lzi la mano, è il caso di dirlo, chi si ricorda di applicare la protezione solare anche sulle mani in estate. Probabilmente, in poche. Eppure, le estremità sono una delle zone corpo più “dimenticate”, come le orecchie e i piedi, e lasciate ai danni della fotoesposizione. Basta però il piccolo gesto di stendere una crema mani con SPF, per prevenire macchie e segni dell’aging. Quanta crema solare serve davvero? X Leggi anche › Melanoma, non basta la crema solare: le 5 regole per un guardaroba anti-UV Mani, perché non dimenticare il solare. Non solo in inverno, ma anche in estate. Se nei mesi freddi il principale nemico della pelle è la secchezza causata dalle basse temperature, con il caldo, è un’esposizione non adeguatamente protetta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Anche le mani, come il resto del corpo, hanno bisogno di protezione dai danni del sole in estate. Cosa usare e perché (leggere alla voce macchie!)

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