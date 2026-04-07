Ogni giorno, la pelle è esposta ai raggi ultravioletti del sole, che possono causare danni e accelerare il processo di invecchiamento. Per tutelarla, è importante adottare un trattamento fotoprotettivo adatto a tutte le età. Utilizzare prodotti con fattore di protezione solare aiuta a prevenire i danni causati dall’esposizione ai raggi UV e a mantenere la pelle in buona salute nel tempo.

Proteggere la pelle dagli agenti esterni è un passaggio prioritario per mantenerla sana, e che vale a tutte le età. Anche e soprattutto se si tratta di schermarla dagli effetti dei raggi solari, applicando un prodotto che non solo si prenda cura della pelle idratandola e nutrendola, ma anche proteggendola con un SPF alto e che la schermi per tutto il giorno. Un prodotto come la crema viso di BioNike Defence Sun – Age UV Specialist, un trattamento fotoprotettivo che agisce come una crema solare leggera e adatta all’uso quotidiano ma che allo stesso tempo nutre la cute con un plus di ingredienti e benefici dall’effetto anti age e che donando alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il trattamento fotoprotettivo che contrasta l’invecchiamento e i danni del sole, da usare a ogni età

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