A Falconara si svolge l'evento FalComics 2026, dedicato a fumetti, gaming e cosplay. Durante la manifestazione, un illustratore giapponese terrà una masterclass esclusiva aperta ai partecipanti. Sono previste attività rivolte ai bambini, con iniziative per far conoscere il lavoro dei corpi di soccorso attraverso dimostrazioni pratiche e incontri dedicati. L'evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo appassionati di tutte le età.

? Punti chiave Chi è l'illustratore giapponese che terrà masterclass esclusive a Falconara?. Come faranno i bambini a scoprire il lavoro dei corpi di soccorso?. Dove si svolgerà il concerto di Cristina D’Avena sabato sera?. Quali nuovi collegamenti gratuiti permetteranno di raggiungere l'aeroporto Sanzio?.? In Breve Inaugurazione mostra Elena Casagrande in piazza Mazzini presso il Cart fino a domenica 17 maggio.. Masterclass con l'illustratore giapponese Yuji Kaida e incontro con l'attore Francesco Montanari.. Concerto di Cristina D'Avena al Parco Kennedy alle ore 21:30 di venerdì.. Navette gratuite Crognaletti collegano centro, Castelferretti e Palombina Nuova con orari dedicati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FalComics 2026: Falconara si accende tra fumetti, gaming e cosplay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cosplay, gaming e fumetti protagonisti al "PgComix 2026"Fine settimana all'insegna del gaming e dei fumetti a Perugia con "PgComix", manifestazione organizzata da La Brigata Indipendente giunta alla quarta...

Il Comics invade Forte Marghera: tre giorni tra fumetti, gaming e cosplayA partire da oggi, 1 maggio, Forte Marghera ospita per tre giorni la tredicesima edizione di Venezia Comics, evento che raduna a Mestre le varie...

Falconara capitale del fumetto e della cultura pop: si alza il sipario su Falcomics 2026 x.com

Dal fumetto alla cultura pop, il ritorno di Falcomics a FalconaraUna manifestazione dedicata al fumetto e alla cultura pop con artisti, cosplayer, stand e aree tematiche su cinema, musica, media e gaming. Da domani, venerdì 15 maggio, Falconara Marittima (Ancona) o ... ansa.it

Il Parco Zoo di Falconara presente a FosforoGli eventi del mese di maggio proposti dal Parco Zoo Falconara entrano nel vivo. Nei prossimi giorni la partecipazione a due importanti festival del territorio, Falcomics e Fosforo, si aggiunge alle c ... senigallianotizie.it