Il Comics invade Forte Marghera | tre giorni tra fumetti gaming e cosplay

Dal primo maggio, Forte Marghera ospita la tredicesima edizione di Venezia Comics, un evento di tre giorni dedicato alla cultura pop. La manifestazione si svolge a Mestre e comprende esposizioni di fumetti, competizioni di cosplay e sessioni di gaming. L’iniziativa coinvolge appassionati e visitatori che si riuniscono per partecipare a diverse attività legate a queste tematiche. La mostra si svolge all’interno delle aree del forte e rimarrà aperta fino a domenica.

A partire da oggi, 1 maggio, Forte Marghera ospita per tre giorni la tredicesima edizione di Venezia Comics, evento che raduna a Mestre le varie espressioni della cultura pop: fumetto, cosplaying, gaming e molto altro. Il festival, forte della direzione artistica di Giulio De Vita, costruisce un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Venezia Comics 2026: Forte Marghera diventa il tempio del pop e gamingDal 1° al 3 maggio 2026, l’area di Forte Marghera si trasformerà nel fulcro della cultura pop ospitando la XIII edizione del Venezia Comics Festival. Cosplay, gaming e fumetti protagonisti al "PgComix 2026"Fine settimana all'insegna del gaming e dei fumetti a Perugia con "PgComix", manifestazione organizzata da La Brigata Indipendente giunta alla quarta... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il Comics invade Forte Marghera: tre giorni tra fumetti, gaming e cosplay. Venezia Comics: da oggi Novità e Creatività al Forte MargheraDa oggi e fino al 3 maggio, Venezia Comics 2026 promette un'esperienza unica per appassionati di fumetto e giochi. Scopri le novità. lavocedivenezia.it Venezia Comics a Forte Marghera: tre giorni tra fumetti, giochi e starDal 1 al 3 maggio, la suggestiva cornice di Forte Marghera a Mestre ospita la tredicesima edizione del Venezia Comics, uno dei festival del fumetto più attesi nel panorama nazionale e veneto. La direz ... it.blastingnews.com