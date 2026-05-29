Amore calcio e visualizzazioni | il matrimonio romano di El Shaarawy e Pagani è già un format
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati a Roma. L’ex calciatore, che ha segnato un gol decisivo in una partita a Verona, e l’influencer, insieme da sei anni, hanno celebrato il matrimonio nella capitale. La cerimonia ha attirato numerosi follower e ha generato molte visualizzazioni sui social media. L’evento sembra già essere diventato un format di successo, combinando amore, calcio e pop culture.
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati. L’ex calciatore della Roma che a Verona ha segnato il gol che ha blindato il piazzamento Champions League per i ragazzi di Gasp e l’influencer, insieme da 6 anni, hanno detto il loro sì nella Capitale. Per il rito civile (a giugno quello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: il matrimonio precede il rito religioso a giugnoStephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono uniti in matrimonio con un rito civile celebrato a Roma, in una chiesa vicino alle Terme di Caracalla.
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