Amore calcio e visualizzazioni | il matrimonio romano di El Shaarawy e Pagani è già un format

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati a Roma. L’ex calciatore, che ha segnato un gol decisivo in una partita a Verona, e l’influencer, insieme da sei anni, hanno celebrato il matrimonio nella capitale. La cerimonia ha attirato numerosi follower e ha generato molte visualizzazioni sui social media. L’evento sembra già essere diventato un format di successo, combinando amore, calcio e pop culture.

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati. L’ex calciatore della Roma che a Verona ha segnato il gol che ha blindato il piazzamento Champions League per i ragazzi di Gasp e l’influencer, insieme da 6 anni, hanno detto il loro sì nella Capitale. Per il rito civile (a giugno quello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: le foto e il racconto del matrimonioL’attaccante della Roma e l’influencer bergamasca si sono sposati con rito civile a Roma.

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