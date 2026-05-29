Amnesty abbatte il muro dell’autoritarismo in piazza dei Cavalieri a Pisa

Notizia in breve

Circa 200 attivisti hanno partecipato a un flash mob in piazza dei Cavalieri a Pisa, segnando l’apertura della 41esima Assemblea Generale. L’evento ha coinvolto manifestanti che hanno protestato contro l’autoritarismo, utilizzando un’azione collettiva in uno spazio pubblico. La protesta si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione sulla presenza di attivisti e cittadini riuniti in occasione dell’assemblea.