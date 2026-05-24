Pisa 300 attivisti in piazza | Amnesty sfida i regimi con un flash mob

Notizia in breve

Circa 300 attivisti si sono radunati in piazza a Pisa per un flash mob organizzato da Amnesty International, con l’obiettivo di sfidare i regimi autoritari. L’evento ha coinvolto persone che hanno sventolato bandiere e mostrato cartelli, creando un momento di protesta visibile nel centro cittadino. Nel frattempo, tre esperte discuteranno in un panel sulla repressione nelle università e sui metodi di oppressione adottati dai regimi.