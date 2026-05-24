Pisa 300 attivisti in piazza | Amnesty sfida i regimi con un flash mob
Circa 300 attivisti si sono radunati in piazza a Pisa per un flash mob organizzato da Amnesty International, con l’obiettivo di sfidare i regimi autoritari. L’evento ha coinvolto persone che hanno sventolato bandiere e mostrato cartelli, creando un momento di protesta visibile nel centro cittadino. Nel frattempo, tre esperte discuteranno in un panel sulla repressione nelle università e sui metodi di oppressione adottati dai regimi.
? Punti chiave Come può un flash mob abbattere i muri dei regimi autoritari?. Chi sono le tre esperte che analizzeranno la repressione in università?. Perché la protesta si sposterà dalle piazze pisane all'aula magna?. Quali strategie useranno gli attivisti per contrastare il controllo sociale?.? In Breve Flash mob in Piazza dei Cavalieri il 29 maggio alle ore 15.30.. Convegno all'Università di Pisa con Asmae Dachan, Renata Pepicelli e Donatella della Porta.. Analisi su Asia sud-occidentale e Nord Africa presso il polo didattico Carmignani.. Assemblea generale di Amnesty International Italia programmata tra il 29 e il 31 maggio 2026.. Piazza dei Cavalieri a Pisa ospiterà il 29 maggio circa 300 attivisti per un flash mob che darà il via alla 41ª assemblea generale di Amnesty International Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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