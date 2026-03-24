Il comico e attore Enrico Brignano sarà protagonista di uno spettacolo intitolato

PIsa, 24 marzo 2026 - Enrico Brignano con "Bello di mamma!", la nuova versione del suo one man show, sarà protagonista l'8 luglio a Pisa in Piazza dei Cavalieri per il Pisa Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da Leg Live Emotion Group. Prevendite già attive su Ticketone e Ticketmaster. Lo spettacolo scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti si fonda su un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti - prima o poi - sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brignano in piazza dei Cavalieri, show l'8 luglio al Summer Knights

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