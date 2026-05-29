Amico di famiglia violenta una giovane disabile arrestato in Perù latitante con una condanna a 6 anni

Un uomo condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale su una giovane disabile è stato arrestato in Perù. Si era rifugiato a Lima dopo aver ricevuto la condanna, risalente a diversi anni fa. L’uomo, amico di famiglia della vittima, era latitante e ora si trova in custodia. La condanna riguarda un episodio avvenuto quando aveva poco più di vent’anni.

Si era rifugiato a Lima in seguito alla condanna a 6 anni di carcere per violenza sessuale su una ragazza gravemente disabile, all'epoca poco più che ventenne. La polizia lo ha rintracciato a Lima, in Perù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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