Amico di famiglia violenta una giovane disabile arrestato in Perù latitante con una condanna a 6 anni

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale su una giovane disabile è stato arrestato in Perù. Si era rifugiato a Lima dopo aver ricevuto la condanna, risalente a diversi anni fa. L’uomo, amico di famiglia della vittima, era latitante e ora si trova in custodia. La condanna riguarda un episodio avvenuto quando aveva poco più di vent’anni.

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Si era rifugiato a Lima in seguito alla condanna a 6 anni di carcere per violenza sessuale su una ragazza gravemente disabile, all'epoca poco più che ventenne. La polizia lo ha rintracciato a Lima, in Perù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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