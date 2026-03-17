Una donna è stata condannata a otto anni e sei mesi di reclusione per aver sfregiato il volto di una vicina di casa con una tazzina durante una violenta lite nel cortile condominiale. La vicenda coinvolge anche la figlia della vittima, che era perseguitata insieme a lei. La sentenza è stata emessa dopo un processo in cui la condannata ha ricevuto una pena superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa.

Per lo sfregio al volto della vicina di casa, perseguitata insieme alla figlia, è arrivata la condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione, 3 anni e mezzo in più di quelli chiesti dalla pubblica accusa. È la pena decisa dal Tribunale di Monza per C.S., italiana di 48 anni, a processo per lesioni permanenti al viso, stalking ed evasione. Vittime L.D., coetanea di origini romene (che ha denunciato di essere stata aggredita e colpita al viso dal coccio di una tazzina del caffè il 4 ottobre del 2022 dalla donna che allora si trovava agli arresti domiciliari) e la figlia adolescente che vive con lei nelle case popolari di Brugherio. Le due si sono costituite parti civili con gli avvocati Andrea Aprile e Tamara Susato ottenendo una provvisionale sui risarcimenti dei danni rispettivamente di 15mila e 2mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vicina sfregiata con una tazzina. Violenta lite nel cortile di casa. C’è la condanna a 8 anni e 6 mesi

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