Ambulanti in crisi ANA-UGL ricevuta in Prefettura a Latina
Gli ambulanti di Latina si sono incontrati con il Prefetto dopo aver richiesto un faccia a faccia nei giorni scorsi. L’incontro si è svolto oggi in Prefettura, senza dettagli sui temi trattati. La richiesta di confronto era stata avanzata per discutere delle difficoltà del settore e delle eventuali misure di sostegno. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai contenuti della riunione o alle decisioni prese.
Latina, 29 maggio 2026 – A seguito della richiesta di incontro inviata nei giorni scorsi al Prefetto di Latina, Dott.ssa Vittoria Ciaramella, ieri una ampia delegazione dell’ ANA-UGL è stata ricevuta in Prefettura dalla Capo di Gabinetto, Dott.ssa Maria Lalla Ippolito. Il Segretario Nazionale, Marrigo Rosato, accompagnato dal Presidente e dal Segretario Provinciale ANA-UGL, Abdel Wahab Ashraf ed Andrea Concetti, dal Presidente di Latina, Antonio Civiero, e da alcuni ambulanti, hanno potuto così fornire ulteriori spunti di riflessione e rappresentare, anche sulla base delle loro esperienze, la grave situazione di crisi del comparto degli ambulanti che non ha risparmiato neanche i mercati della Provincia di Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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