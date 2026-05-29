Ambulanti in crisi ANA-UGL ricevuta in Prefettura a Latina

Notizia in breve

Gli ambulanti di Latina si sono incontrati con il Prefetto dopo aver richiesto un faccia a faccia nei giorni scorsi. L’incontro si è svolto oggi in Prefettura, senza dettagli sui temi trattati. La richiesta di confronto era stata avanzata per discutere delle difficoltà del settore e delle eventuali misure di sostegno. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai contenuti della riunione o alle decisioni prese.