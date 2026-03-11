Crisi Spagna-Israele Madrid revoca l' incarico all’ambasciatrice Ana María Sálomon

Il governo spagnolo ha deciso di revocare l’incarico dell’ambasciatrice in Israele, Ana María Sálomon. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un momento di tensione tra i due paesi. La revoca viene effettuata senza ulteriori dettagli o spiegazioni pubbliche e rappresenta un cambiamento nella rappresentanza diplomatica spagnola in Israele.

Il governo spagnolo ha disposto la revoca formale dell' ambasciatrice in Israele, Ana Salomon, in carica dal 2021 e già richiamata a consultazioni nel settembre 2025, dopo le tensioni diplomatiche con il governo di Benjamin Netanyahu, seguite dal riconoscimento dello Stato di Palestina nell'aprile di due anni fa. Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dello Stato ed è stato adottato su proposta del ministro degli Esteri, José Manuel Albares, con deliberazione del Consiglio dei ministri di ieri. Il decreto, firmato da re Felipe VI, ringrazia la diplomatica per i «servizi prestati».