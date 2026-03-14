75 ambulanti bloccano Verona | il mercato in crisi

A Verona, settantacinque ambulanti hanno bloccato le strade con una lunga colonna di furgoni, creando un blocco che ha fermato il traffico cittadino. La protesta si è svolta in risposta alla decisione di spostare il mercato verso i Baluardi, causando disordine e un'interruzione temporanea delle attività commerciali nella zona centrale. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione sulla crisi che sta attraversando il settore ambulante.

Settantacinque ambulanti hanno bloccato il traffico a Verona con una carovana di furgoni, trasformando la piazza in un teatro di protesta silenziosa contro lo spostamento del mercato verso i Baluardi. La decisione dell’amministrazione comunale ha generato forti tensioni tra le esigenze della tradizione mercantile e l’organizzazione di eventi musicali sul Listone. L’intervento non è stato solo simbolico: i veicoli si sono fermati davanti ai soliti stalli del venerdì mattina, creando un blocco visibile che ha costretto i camion del palco a fare marcia indietro più volte. I clienti presenti hanno mostrato confusione di fronte alla sospensione improvvisa di un appuntamento secolare, mentre gli agenti di polizia hanno osservato senza sanzionare i commercianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 75 ambulanti bloccano Verona: il mercato in crisi Articoli correlati Leggi anche: Il mercato in crisi profonda: "Cento ambulanti hanno mollato. Ora il Comune faccia la sua parte" 75% italiani senza investimenti: paura e pochi soldi bloccanoIl 75% degli italiani non ha effettuato alcun investimento nell’ultimo anno, secondo una ricerca condotta da YouGov per conto della fintech XTB.