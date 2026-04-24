Ambra Angiolini ha festeggiato il suo compleanno il 22 aprile insieme a Pico Cibelli, il suo nuovo compagno. La coppia ha scelto di mantenere una certa riservatezza sulla loro relazione, che coinvolge anche il manager di Warner Music Italy. La presenza di Ambra e Pico in un evento pubblico è stata l’occasione per alcuni osservatori di notare il loro legame, mentre entrambi tendono a tutelare la vita privata.

? Cosa sapere Ambra Angiolini festeggia il compleanno il 22 aprile insieme a Pico Cibelli.. La relazione con il manager Warner Music Italy segna una nuova fase di privacy.. Il 22 aprile Ambra Angiolini ha festeggiato il suo compleanno immersa in una serenità insolita, segnando l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale accanto a Pico Cibelli lontano dai riflettori della cronaca rosa tradizionale. Lontano dai flash dei fotografi e dalle dichiarazioni costruite per i media, l’atmosfera che circonda la celebre showgirl è cambiata radicalmente. Non si tratta del classico scenario da copertina, ma di un momento privato che sa di quotidianità e di una ritrovata stabilità emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ambra Angiolini e Pico Cibelli: il nuovo amore tra privacy e famiglia

Ambra Angiolini ha un nuovo amore Spunta il nome di Pico Cibelli | Tutta la verità

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