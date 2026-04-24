Ambra Angiolini ha festeggiato recentemente il primo anniversario della sua relazione con Pico Cibelli. La cantante e attrice ha compiuto gli anni il 22 aprile, e questa ricorrenza coincide con il primo anno di coppia. Nei giorni successivi alla celebrazione, si è notato un cambiamento nell’atmosfera intorno a lei, con un clima di serenità e di soddisfazione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo a dettagli specifici della relazione o dell’occasione.

Aria frizzantina nei dintorni di Ambra Angiolini. Sarà che ha da pochissimo compiuto gli anni (il 22 aprile, per chi se lo fosse perso tra un ponte e l’altro), o forse c’è di mezzo qualcosa di molto più potente e, per una volta, meravigliosamente tranquillo. Parliamo di amore, chiaro. Ma scordatevi quello da copertina patinata, con i flash accecanti dei paparazzi e le dichiarazioni strappalacrime a favore di telecamera. Questa volta, per Ambra, si tratta di un sentimento che sa di casa, di quelli che ti fanno finalmente togliere le scarpe strette quando rientri a fine giornata e chiudi il mondo fuori dalla porta. Ambra festeggia con Pico Cibelli (e Prezzemolo).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra Angiolini, primo compleanno d’amore con Pico Cibelli: “Sono un uomo fortunato”

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