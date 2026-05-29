Ambiente | Sabione guida AISA orgoglio per il territorio beneventano

Notizia in breve

Un professionista del settore ambientale guiderà la sicurezza in Campania, con particolare attenzione ai borghi del beneventano. La nomina riguarda la guida di AISA, un ente che si occupa di tutela ambientale. La figura scelta avrà il compito di coordinare le attività di prevenzione e sicurezza nelle aree più sensibili della regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e coinvolge direttamente il territorio beneventano, che si aspetta miglioramenti nelle politiche di tutela ambientale.