Riforma Istituti tecnici indirizzo Costruzioni ambiente e territorio | digitalizzazione del progetto sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari

Il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 introduce modifiche ai quadri orari dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio negli istituti tecnici, con un focus sulla digitalizzazione dei progetti, sulla sostenibilità energetica e sulla gestione del territorio. Le nuove disposizioni interessano le materie e le ore dedicate, aggiornando il percorso formativo degli studenti in questo settore. La riforma riguarda specificamente l’organizzazione dell’indirizzo CAT.

La riforma degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche i quadri orari dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (CAT). Il nuovo assetto mantiene le discipline fondamentali già previste dal DPR 15 marzo 2010 n. 88, ma introduce alcuni elementi che rafforzano il legame tra progettazione edilizia, tecnologie digitali e gestione del territorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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