Il Coordinamento Provinciale di Noi di Centro Benevento ha congratulato Attilio Sabione per la nomina a Presidente Regionale e Ispettore Ambientale di AISA.

Storie di surroghe, incompatibilità (presunta) e poca rappresentanza: le bucce di. Un’intesa per rafforzare la governance del servizio idrico integrato in Irpinia. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sabione presidente Aisa, le congratulazioni di NdC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunicato Stampa: Truppe alpine. Presidente Zaia: “Al generale Vezzoli congratulazioni per incarico di alto prestigio"Il presidente della regione ha espresso le sue congratulazioni al generale di Divisione Alberto Vezzoli dopo la sua nomina a comandante delle Truppe...

Comunicato Stampa: Nuovo ministro Turismo. Presidente Zaia: “A Gianmarco Mazzi congratulazioni e auguri di buon lavoro"Il nuovo ministro del Turismo è stato ufficialmente annunciato dal presidente della regione, che ha espresso congratulazioni e auguri di buon lavoro.