Caso ticket FdI | Fare chiarezza sulle richieste erronee di pagamento non è un semplice inconveniente tecnico

Un'interrogazione in commissione Politiche per la salute e politiche sociali si concentra sulle richieste di pagamento errate relative ai ticket da parte dell’Ausl Romagna. La richiesta è stata presentata da quattro membri della commissione, tra cui Evangelisti, Pestelli, Ferrero e Nicola. La questione riguarda la necessità di chiarimenti su un problema che, secondo le opposizioni, non sarebbe un semplice inconveniente tecnico, ma richiederebbe una verifica più approfondita.

“Fare chiarezza sulle richieste erronee di pagamenti di ticket dall’Ausl Romagna”. La richiesta arriva con un’interrogazione discussa in commissione Politiche per la salute e politiche sociali (presieduta da Gian Carlo Muzzarelli) da Marta Evangelisti, Luca Pestelli, Alberto Ferrero e Nicola.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ticket arretrati, FdI all'attacco con un'interrogazione: "L'errore non va liquidato come semplice inconveniente tecnico"Nel corso 2025, l’Ausl della Romagna avrebbe inviato circa 293mila lettere di sollecito richiedendo il pagamento di ticket sanitari ritenuti insoluti... Ospedale di comunità, FDI: “E’ l’Asl a dover fare chiarezza”Si riporta la nota della Sezione Fratelli d’Italia Montella con il Vice Segretario Sezione Gerardo Basile sul caso “Ospedale di Comunità”: Fra accuse...