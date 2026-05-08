Sospeso senza stipendio il vigilante che difese le ragazze molestate in metro FdI | Bisogna fare chiarezza

Abbiamo appreso dalla stampa che un vigilante è stato sospeso senza stipendio dopo aver difeso alcune ragazze molestate in metropolitana. La sua azione avrebbe portato alla sospensione del rapporto di lavoro, mentre un rappresentante politico ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda. La vicenda riguarda l’intervento del vigilante durante un episodio di molestia in un mezzo pubblico e le conseguenze che sono seguite.

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Una notizia di quelle che lasciano interdetti una volta di più. “Abbiamo appreso dalla stampa la notizia della sospensione dal servizio da parte dell’Azienda trasporti milanese di una guardia giurata che sarebbe intervenuta il 21 marzo scorso, alla stazione Cadorna della Metropolitana di Milano, in difesa di alcune ragazze molestate da un gruppo di giovani. L’azienda contesterebbe al lavoratore di avere estratto la pistola per intimare ai ragazzi- che brandivano bottiglie con fare minaccioso- di scendere dal mezzo. Chiediamo al ministro dell’interno di fare chiarezza su quanto avvenuto”. A denunciarlo sui social è la parlamentare di FdI Grazia Di Maggio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sospeso senza stipendio il vigilante che difese le ragazze molestate in metro. FdI: “Bisogna fare chiarezza” Notizie correlate Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza della metropolitana di Milano è stato sospeso da Atm dopo aver estratto la pistola durante un intervento in stazione, in... Molestate in metro a Milano da un gruppo di ragazzi, vigilante interviene ed estrae la pistola: sospeso da AtmUn addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Infermiere sospeso per errore lavora ma gli viene tolto lo stipendio, il tribunale condanna l'Azienda; Giocoquando 2026: momentaneamente sospeso il bando. Il giallo della dichiarazione del datore di lavoro; Andrea Sceresini: chi può raccontare la guerra?; Ragazze molestate chiedono aiuto agli addetti alla sicurezza, vigilante estrae la pistola senza puntarla: sospeso da Atm. Sospeso dal lavoro per cinque mesi. Giudice condanna la ditta a risarcirloI datori di lavoro lo avevano sospeso lo scorso settembre dopo averlo considerato non più idoneo a quelle mansioni. Ma l’incubo, durato cinque mesi, tra assenza di stipendio e difficoltà economiche, è ... lanazione.it Bufera su Alex Jimenez: SOSPESO DALLA SQUADRA E INDAGINE SUI SUOI COMPORTAMENTI SOCIAL Dopo la lite estiva con Max Allegri, il terzino ex Milan è tornato a far parlare di se per vicende ben più gravi, spopolate nelle ultime ore in Inghilterra - facebook.com facebook Esclusiva Ignoto X: Kaufman esce dal carcere e va in clinica. Sospeso il processo x.com