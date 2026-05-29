Ambiente-Lavoro 2026 | la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza contrattazione e cultura del lavoro

Notizia in breve

Durante Ambiente Lavoro 2026, Cifa Italia e Confsal hanno discusso il ruolo del preposto, con attenzione alle sue responsabilità e competenze nella sicurezza sul lavoro. L'incontro ha sottolineato l'importanza strategica di questa figura nella contrattazione collettiva e nella tutela delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. La discussione si è concentrata su come valorizzare il ruolo del preposto, evidenziando aspetti relativi alla cultura del lavoro e alla responsabilità contrattuale.