Ambiente-Lavoro 2026 | la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza contrattazione e cultura del lavoro

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante Ambiente Lavoro 2026, Cifa Italia e Confsal hanno discusso il ruolo del preposto, con attenzione alle sue responsabilità e competenze nella sicurezza sul lavoro. L'incontro ha sottolineato l'importanza strategica di questa figura nella contrattazione collettiva e nella tutela delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. La discussione si è concentrata su come valorizzare il ruolo del preposto, evidenziando aspetti relativi alla cultura del lavoro e alla responsabilità contrattuale.

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Nel corso di Ambiente Lavoro 2026, Cifa Italia e Confsal hanno promosso un confronto dedicato al ruolo del preposto nella contrattazione collettiva, evidenziandone responsabilità, competenze e funzione strategica nella tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al centro del dibattito, la necessità di riconoscere concretamente questa figura attraverso strumenti di formazione, valorizzazione professionale e specifiche tutele contrattuali. Cifa ha ribadito l’importanza di prevedere indennità dedicate, già introdotte in alcuni contratti collettivi, sottolineando come la sicurezza debba essere considerata prima di tutto un valore culturale e non solo un obbligo normativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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