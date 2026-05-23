Il segretario generale di una sigla sindacale ha partecipato a un evento dedicato ai consulenti, affrontando temi come sicurezza sul lavoro, contrattazione collettiva e tutele. Durante il confronto sono stati discussi aspetti legati alle condizioni di lavoro e alle modalità di tutela dei professionisti. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti del settore, con interventi su questioni contrattuali e misure di sicurezza. Nessuna decisione o accordo è stato comunicato al termine del meeting.

Roma, 23 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, ha preso parte alla 17ª edizione del Festival del lavoro 2026, la manifestazione dei consulenti del lavoro che si è chiusa oggi alla Nuvola all'Eur a Roma, intervenendo in diversi panel dedicati a salute e sicurezza, contrattazione collettiva ed evoluzione delle relazioni industriali. Nel corso del Forum salute e sicurezza, dedicato al tema ‘Lavorare in sicurezza: buone pratiche, competenze e responsabilità'. Margiotta ha richiamato i punti qualificanti del 'Decalogo Confsal sulla sicurezza', soffermandosi sul rafforzamento della vigilanza e sulla valorizzazione della figura del preposto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Confsal al Festival dei consulenti: confronto su sicurezza, contrattazione collettiva e tutele

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