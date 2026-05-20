Festival del Lavoro 2026 sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito

A Roma si svolge la diciassettesima edizione del Festival del Lavoro, con l’apertura di questa manifestazione. Tra gli argomenti principali discussi ci sono la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’aumento delle malattie professionali e i rischi emergenti legati allo stress e al cambiamento climatico. L’evento riunisce professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori, che affrontano questioni legate alla tutela della salute dei lavoratori e alle sfide di un mercato in evoluzione.

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Apre a Roma la diciassettesima edizione del Festival del Lavoro. Tra i temi al centro del dibattito, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le malattie professionali in crescita e i nuovi rischi legati allo stress e al cambiamento climatico. Intervengono Rosario De Luca, presidente dei Consulenti del Lavoro, Marcello Fiori, direttore generale dell'Inail, ed Ester Dini, responsabile del Centro Studi della Fondazione. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival del Lavoro 2026, sicurezza e nuovi rischi al centro del dibattito Sullo stesso argomento Sanità: IA e sicurezza al centro del dibattito a RomaIl dibattito sulla sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale nel settore sanitario si sposta giovedì 19 marzo alle 15. Flotilla energia, sicurezza al centro del dibattito politicoIl caso internazionale della Flotilla intercettata dall’esercito israeliano resta al centro del dibattito politico assieme ai temi dell’energia e... Destinazione: Roma! La nostra mascotte è in viaggio verso il Festival del Lavoro 2026 (21-23 maggio). Passa a trovarci allo stand TeleConsul per ritirare la tua mascotte e scoprire come le nostre soluzioni ti faranno risparmiare tempo ogni giorno! x.com Halsey partecipa alla festa dopo Club Kid presentata da Perrier Jouet & Codigo a Lucia Cannes durante il 79esimo Festival del Cinema di Cannes - Maggio 2026 reddit Festival del Lavoro 2026: Time Vision porta a Roma il modello di consulenza integrata tra AI, formazione e innovazioneL’appuntamento rappresenta uno dei principali momenti di confronto nazionale dedicati ai professionisti del lavoro e vedrà Time Vision presentare un modello integrato di consulenza che unisce intellig ... affaritaliani.it Festival del Lavoro a Roma dal 21 al 23 maggio 2026Dal 21 al 23 maggio 2026 Roma ospiterà la 17ª edizione del Festival del Lavoro, appuntamento nazionale dedicato alle grandi trasformazioni del ... ipsoa.it