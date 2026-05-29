amazon in centinaia a caccia di un posto di lavoro nel nuovo polo logistico di jesi

Notizia in breve

Centinaia di persone si sono presentate ieri al PalaTriccoli di Jesi in cerca di lavoro presso il nuovo polo logistico di Amazon. La maggior parte dei candidati proveniva dalle Marche e dalla provincia di Ancona, ma anche da altre regioni. L’evento ha visto una grande affluenza, con numerosi candidati che hanno partecipato alle sessioni di colloquio e selezione. La giornata ha coinvolto un ampio numero di partecipanti, senza indicazioni di cifre precise sulla quantità di posti disponibili.