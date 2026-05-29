Amazon in centinaia a caccia di un posto di lavoro nel nuovo polo logistico di Jesi
Centinaia di persone si sono presentate ieri al PalaTriccoli di Jesi in cerca di lavoro presso il nuovo polo logistico di Amazon. La maggior parte dei candidati proveniva dalle Marche e dalla provincia di Ancona, ma anche da altre regioni. L’evento ha visto una grande affluenza, con numerosi candidati che hanno partecipato alle sessioni di colloquio e selezione. La giornata ha coinvolto un ampio numero di partecipanti, senza indicazioni di cifre precise sulla quantità di posti disponibili.
Jesi (Ancona), 29 maggio 2026 – Un’affluenza massiccia: centinaia di persone sono arrivate ieri al PalaTriccoli di Jesi, non solo dalle Marche e dalla provincia di Ancona, ma anche da fuori regione. Candidati di tutte le età, con una forte presenza di uomini e di cittadini di origine straniera, tutti uniti dall’obiettivo di cogliere un’opportunità al Recruiting Day organizzato da Adecco per il nuovo polo logistico Amazon della Coppetella. Il nuovo centro di distribuzione, identificato dalla sigla AOI1 (un omaggio al codice aeroportuale di Ancona-Falconara e alla figura mitologica di Diomede, fondatore di Jesi), aprirà a luglio. Dotato della tecnologia all’avanguardia Amazon Robotics, rappresenterà il primo centro nelle Marche e il quinto nel Centro-Sud, con una previsione di mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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