Polo logistico di Dolo appoggio trasversale all' ipotesi di un nuovo casello autostradale

Quattordici sindaci dei comuni del Miranese e della Riviera del Brenta hanno presentato una richiesta ufficiale per la realizzazione di un nuovo casello autostradale tra Mirano-Dolo e Padova Est, in concomitanza con il progetto di un polo logistico a Dolo. La proposta, sostenuta trasversalmente, mira a migliorare i collegamenti stradali nella zona.

FdI: «Già al lavoro in Regione». Il Pd di Mirano chiede un maggiore coinvolgimento dei cittadini di Vetrego Con la prevista realizzazione di un polo logistico a Dolo si rende necessario un nuovo casello autostradale tra Mirano-Dolo e Padova Est: nei giorni scorsi lo hanno chiesto 14 sindaci del Miranese e della Riviera del Brenta, formalizzando una proposta che ha un appoggio trasversale. Il dibattito si concentra in particolare sulle difficoltà che potrebbe portare un ulteriore carico di traffico pesante sulla viabilità di un'area già congestionata. Il Partito democratico di Mirano interviene spiegando di ritenere «prioritaria l'attenzione da rivolgere alla salvaguardia degli interessi dei cittadini, in particolare di Vetrego, già gravata da infrastrutture che ne inficiano viabilità e vivibilità». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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I 14 sindaci chiedono il nuovo casello tra Mirano–Dolo e PadovaMira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale.

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