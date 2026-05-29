Alunno di prima media tenta di accoltellare il prof in diretta su Telegram | l’ombra dell’emulazione di Bergamo video
Un alunno di prima media ha tentato di accoltellare il docente di tecnologia durante una lezione su Telegram. L’aggressione è avvenuta questa mattina in una scuola media nel Trapanese, provocando ferite al professore. La vicenda ha suscitato preoccupazione e si stanno valutando le eventuali motivazioni. Non ci sono altre persone coinvolte e l’alunno è stato fermato immediatamente. La scuola ha attivato le procedure previste per questo tipo di episodio.
Emergono dettagli sempre più inquietanti sull’aggressione avvenuta questa mattina all’interno della scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un alunno di prima media ha ferito con un coltello il proprio professore di tecnologia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzino non avrebbe agito d’impulso. Al contrario, diversi elementi farebbero pensare a un’azione preparata con attenzione. Al momento dell’aggressione, infatti, il ragazzo avrebbe indossato un casco integrale con l’obiettivo di rendere più difficile il proprio riconoscimento. Un particolare che rafforza l’ipotesi di una possibile premeditazione. Leggi anche Maranza contro gli insegnanti a Parma: prof picchiati e presi a bastonate fuori dalla scuola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026
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