Alunno di prima media tenta di accoltellare il prof in diretta su Telegram | l’ombra dell’emulazione di Bergamo video

Notizia in breve

Un alunno di prima media ha tentato di accoltellare il docente di tecnologia durante una lezione su Telegram. L’aggressione è avvenuta questa mattina in una scuola media nel Trapanese, provocando ferite al professore. La vicenda ha suscitato preoccupazione e si stanno valutando le eventuali motivazioni. Non ci sono altre persone coinvolte e l’alunno è stato fermato immediatamente. La scuola ha attivato le procedure previste per questo tipo di episodio.