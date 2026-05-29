Una tennista di Asics ha dichiarato che il segreto per avere una pelle luminosa non è una lunga routine di bellezza, ma muoversi. Secondo l'azienda, bastano 15 minuti e 9 secondi di attività fisica per ottenere un effetto glow, senza l'uso di filtri o prodotti specifici. La sportiva sottolinea come l'esercizio possa essere più efficace di trattamenti complessi.

A ddio filtri, sieri illuminanti e beauty routine in dieci step. Secondo Asics, per ottenere il vero effetto glow bastano 15 minuti e 9 secondi di. movimento. O meglio, di benessere mentale. Perché la luminosità più autentica, quella che si scorge sul viso dopo l’attività fisica, non si applica. Si sente. Trucco da spiaggia in 5 minuti: la beauty routine estiva leggera, glow e resistente X Leggi anche › Match point. Tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, chi vince il titolo di tennista più glamour? È questo il messaggio di Get the Glow, la nuova campagna tutta al femminile del brand giapponese che, in pieno Roland Garros 2026, sceglie di raccontare la bellezza attraverso i volti delle sue atlete post allenamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che beauty routine: il segreto è muoversi. Parola della tennista di Asics Belinda Bencic

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