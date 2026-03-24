“È stato molto dolce. Jannik è stato gentilissimo con mia figlia. Lei è diffidente verso chiunque, spero che più avanti si renda conto di chi le stava parlando “. Belinda Bencic batte Amanda Anisimova al Masters 1000 di Miami, ma nel post gara uno dei primi pensieri va a Jannik Sinner. Nonostante il successo in due set, infatti, a suscitare l’interesse del pubblico e della giornalista nel corso della classica intervista in campo post gara è stato quanto accaduto con il tennista italiano nel pre gara. Prima della sfida contro Corentin Moutet, il numero due al mondo ha passato alcuni attimi con la figlia di Belinda Bencic, che solo pochi giorni fa ha vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells con Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner è stato dolcissimo con mia figlia. Spero che più avanti lei capisca con chi stava parlando”: il racconto di Belinda Bencic

Articoli correlati

Belinda Bencic molto colpita da Jannik Sinner: “È stato dolcissimo con mia figlia”Belinda Bencic ha avuto parole molto belle per Jannik Sinner, dopo che il campione azzurro a Miami si è fermato per giocare con sua figlia di due...

Leggi anche: Totti: "Io alla Roma? Stiamo parlando, spero di tornare presto. Sono stato a cena con Gasperini"

Una raccolta di contenuti su Belinda Bencic

Belinda Bencic molto colpita da Jannik Sinner: È stato dolcissimo con mia figliaBelinda Bencic ha avuto parole molto belle per Jannik Sinner, dopo che il campione azzurro a Miami si è fermato per giocare con sua figlia di due anni ... fanpage.it

Sinner sorprende tutti, il tenero gesto con la figlia di Bencic e frecciatina a Gattuso: Altro che Nazionale. Il videoÈ diventato virale il video del riscaldamento speciale di Jannik Sinner a Miami prima della sfida con il francese Corentin Moutet, valida per il terzo turno del Masters 1000 americano: l'azzurro, nume ... tg.la7.it