A Miami, Jannik Sinner si distingue non solo per le sue abilità sportive, ma anche per un gesto di tenerezza con la figlia di Belinda Bencic. Il campione si è mostrato vicino alla bambina in un momento spontaneo, attirando l’attenzione dei presenti. La scena ha attirato l’interesse dei media, aggiungendo un aspetto più umano alla sua partecipazione al torneo.

J annik Sinner continua a conquistare Miami, e non solo per i colpi millimetrici dalla linea di fondo. Nel bel mezzo del riscaldamento, l’azzurro ha svestito i panni del “cannibale” del tennis per improvvisare qualche passaggio con la piccola Bella, figlia della collega Belinda Bencic. Sinner si è abbassato alla sua altezza, giocando con un pallone da calcio e chiudendo il momento con una carezza carica di tenerezza tra i capelli della bambina. È un fuori programma che ha fatto immediatamente il giro dei social, svelando un lato paterno e spontaneo che raramente emerge durante la tensione agonistica di un Masters 1000. Jannik Sinner: vita, carriera e vittorie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un campione anche fuori dal campo. Il momento tenerissimo con la bimba di Belinda Bencic

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