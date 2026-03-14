Schiantata Messina l' Alta Fratte scalda i motori in vista dei play off

L'Alta Fratte si prepara ai prossimi play off dopo aver battuto Messina in una partita di volley femminile di serie A2. La squadra ha dimostrato di essere tra le più in forma del campionato, consolidando la sua posizione in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria netta, lasciando intendere il buon stato di forma della formazione.

Punteggio finale al palasport di Trebaseleghe 3-1. Soltanto nel terzo parziale le isolane provano ad invertire la rotta. Il coach Sinibaldi chiede qualcosina in più perchè quando le partite saranno da "dentro o fuori", ogni errore sarà letale La Nuvolì Alta Fratte schianta Messina e si conferma tra le formazioni più in forma del campionato di volley femminile di serie A2. Grande inizio di primo set per la Nuvolí AltaFratte Padova oggi 14 marzo che sfrutta il muro di Stocco ed il primo tempo di Catania per creare il primo strappo 7-4, poi il parziale è tutto di marca gialloblù, ottime tutte le attaccanti di Stocco con Catania imperiosa in attacco, seguita da Bozzoli e Mazzon ai lati in un set nel quale anche Fiorio ci mette 3 ottimi punti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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