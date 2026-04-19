A pochi anni dalle prossime elezioni amministrative, le liste civiche di Altopascio, guidate da Sara D’Ambrosio e dal gruppo ViviAmo Altopascio, hanno ribadito l’importanza della componente civica per la formazione di eventuali coalizioni di maggioranza. Le forze politiche locali hanno evidenziato come il civismo rappresenti un elemento essenziale per la tenuta di un progetto amministrativo nel comune.

Le liste civiche guidate da Sara D’Ambrosio e dal gruppo ViviAmo Altopascio hanno tracciato un perimetro netto in vista delle consultazioni amministrative del 2027, dichiarando l’indispensabilità della componente civica per la tenuta di qualsiasi coalizione progressista nel comune. La posizione, espressa dai consiglieri e dalle consigliere che rappresentano l’anima civica dell’attuale amministrazione, ribadisce come il futuro locale non possa prescindere da una proposta capace di coniugare lo sviluppo economico alla protezione dei soggetti più deboli. Il peso determinante del voto civico nella storia recente di Altopascio. I numeri parlano chiaro riguardo al ruolo giocato dalle forze civiche nel determinare gli equilibri politici del territorio negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altopascio 2027: il civismo è la chiave per vincere le elezioni

Notizie correlate

Edoardo Carboni (Pd): «Bene la vittoria al referendum, ma non basta per vincere le elezioni nel 2027»ANCONA – Edoardo Carboni, consigliere comunale ad Ancona del Partito Democratico, commenta così la vittoria del No al referendum sulla riforma della...

Altopascio, il PD punta al 2027: nuovi innesti per un fronte unicoAd Altopascio, il Partito Democratico ha ufficializzato il rientro di Sara D’Ambrosio tra le proprie file, un movimento che mira a consolidare la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Elezioni 2027, le liste civiche di Altopascio: Nessuna proposta credibile di centrosinistra senza il civismoSara D'Ambrosio Sindaco e ViviAmo Altopascio: Il nostro orizzonte è una proposta progressista che unisce coesione sociale e cura delle fragilità ... luccaindiretta.it

Comunali di Altopascio nel 2027, Remaschi spinge per la candidatura di MastromeiL'ex assessore regionale e attuale sindaco di Coreglia È una figura preparata, competente e radicata nel territorio ... luccaindiretta.it